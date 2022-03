L’observatoire des pantouflages

Juliette Oury

Conseillère au Ministère de l’Économie et des Finances

Formée à l’ENA, Sciences Po Paris et Ponts Paristech, elle travaille six ans au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. En 2019, elle rejoint le cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances au poste de Conseillère chargée des affaires européennes et internationales. Elle y exerce ensuite les fonctions de Conseillère au financement de l’économie. En novembre 2021 elle rejoint le fonds d’investissement Eurazeo en tant que « senior associate ».

Source : La Lettre A, 09/11/2021